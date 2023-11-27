"Желтый" уровень погодной опасности почти на сутки объявлен в Петербурге

"Желтый" уровень погодной опасности вводится в Петербурге днем 27 ноября из-за ожидаемого сильного ветра со снегом, рассказали в городском правительстве. Режим будет действовать до утра следующего дня.

"Днем в понедельник ожидается усиление северно-восточного и северного ветра, а вечером и ночью — сильный снег. В связи с этим Росгидрометцентр вводит с 15:00 27 ноября "желтый" уровень", — гласит сообщение Смольного.

Как ожидается, непогода продлится до 09:00 утра вторника, 28 ноября.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

В Смольном попросили горожан соблюдать особую осторожность и по возможности отказаться от поездок в автомобилях.

Фото: ЗАКС.Ру