Администратор Telegram-канала "Адские бабки" осуждена на пять лет колонии

Басманный суд Москвы 27 ноября огласил приговор авторам Telegram-канала "Адские бабки" журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой, сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции. Обеим фигуранткам назначили реальные сроки заключения.

Уголовное дело было возбуждено по статье о вымогательстве в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, они требовали так называемый "блок на негатив" от топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова. Баязитова вину отрицала, Архарова сперва частично признала вину, но позже отказалась от своих слов.

Гособвинение просило приговорить Баязитову к 14 годам, а Архарову — к 13 годам колонии. На прошлой неделе в СМИ появились сведения о том, что Ушаков ходатайствовал о назначении фигуранткам более мягкого наказания и, в частности, просил для них условное лишение свободы. В то же время, Telegram-канал Baza утверждает, что условный срок он просил только для Архаровой, а для Баязитовой, наоборот, настаивал на реальном заключении.

Суд приговорил Баязитову к пяти годам, а Архарову — к четырем с половиной годам колонии.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram (скриншот видео)