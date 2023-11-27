Два адвоката задержаны в Петербурге по делу о незаконном создании юрлица

Двое адвокатов задержаны в Петербурге по делу о совершении трех преступлений, касающихся незаконного создания юрлица по предварительному сговору (п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), сообщили 27 ноября в Главном следственном управлении СК по региону.

По версии следствия, в период с апреля 2022 по июль 2023 года двое членов адвокатской палаты Петербурга приискали двух местных жителей, согласившихся стать номинальными учредителями и генеральными директорами двух юридических лиц. После этого они представили документы в налоговые органы, сотрудники которых вписали этих граждан в ЕГРЮЛ в качестве учредителей и глав обеих компаний.

Одному из адвокатов предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, второй дожидается и того, и другого. Следствие проверяет информацию о возможной причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Наказание по вменяемой адвокатам статье предусматривает штраф до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: ЗАКС.Ру