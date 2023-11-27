Подсудимый по делу о теракте в кафе Петербурга находится в больнице в тяжелом состоянии

Фигурант дела о взрыве в кафе на Университетской набережной Дмитрий Касинцев госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, пишет "Фонтанка" со ссылкой на слова адвоката подсудимого. Об этом она сказала на заседании суда, где должно было продолжиться рассмотрение дела

Защитница не пояснила, что именно произошло с Касинцевым, пишет "Фонтанка". Издание добавило, что из-за неявки фигуранта заседание отложили. Суд выясняет, насколько плохо Касинцеву и когда ему полегчает, так как без подсудимого продолжать рассмотрение дела невозможно, уточнило СМИ.

Основной фигурант в деле - Дарья Трепова*. Её обвиняют в совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и в использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Кочинцева обвиняют в заранее не обещанном укрывательстве (ч. 2 ст. 316 УК РФ): после взрыва Трепову* обнаружили в его квартире.

*Росфинмониторинг внес Трепову в список террористов и экстремистов.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру