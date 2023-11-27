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Новости 19:10

Петербургский "Водоканал" рассказал, что за шар сбил с ног мужчину на Кронверкской набережной

фото ЗакС политика Петербургский "Водоканал" рассказал, что за шар сбил с ног мужчину на Кронверкской набережной

У Петропавловской крепости вылетела пневмозаглушка трубы и сбила случайного прохожего, об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" рассказали, что на Кронверкской набережной идут работы по реконструкции водопровода, там применяют метод санации трубы.

В ходе работ на мимо проходящего петербуржца упал резиновый шар, который, как сообщили в "Водоканале", оказался пневмозаглушкой. С ее помощью специалисты проводят испытания воздухом после работ.

На данный момент специалисты "Водоканала" устанавливают причины произошедшего. 

Фото: vodokanal.spb.ru


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