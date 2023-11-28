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Беглов провел экстренное совещание по вопросу ликвидации снега 28 ноября

фото ЗакС политика Беглов провел экстренное совещание по вопросу ликвидации снега 28 ноября

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел экстренное совещание с членами правительства города по вопросу ликвидации последствий непогоды, об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов принял доклады от всех служб по ликвидации последствий циклона, который охватил город в ночь на вторник, 28 ноября. Всего за сутки высота снежного покрова достигла более 15 см, а сам снег продолжает при этом идти.

Более 860 снегоуборочных машин вышли на уборку улиц, а на уборку дворов более 3500 дворников.

Губернатор потребовал от коммунальных служб особое внимание уделить уборке набережных, мостов и подходов к социальным объектам.

Фото: ЗАКС.Ру


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