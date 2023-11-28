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Синоптик пообещал кратковременный снег и тепло в Петербурге 28 ноября

фото ЗакС политика Синоптик пообещал кратковременный снег и тепло в Петербурге 28 ноября

Во вторник, 28 ноября, Петербург продолжит ощущать влияние циклона, однако он постепенно уходит к Балтийскому морю, об этом 28 ноября в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, из-за циклона в городе ожидается облачная погода, а местами пройдет снег, хотя он будет слабее, чем днем ранее. Также на тротуарах и дорогах образуется гололедица.

При всем этом, в городе будет довольно теплая погода – от 0 до -2 градусов.

В среду, 29 ноября, осадков существенных не будет, однако температура опустится до -5…-7 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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