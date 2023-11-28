В России потратят 25 млрд рублей на развитие систем обеспечения кибербезопасности

Минцифры хотят потратить на развитие кибербезопасности в России более 25 млрд рублей, об этом 28 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на материалы к нацпроекту "Экономика данных".

Из всей суммы более 7 млрд рублей потратят на систему противодействия компьютерным атакам, а 3,7 млрд рублей вложат в систему противодействия мошенническим звонкам и в блокировку мошеннических сайтов.

Внешняя защита государственных информационных систем обойдется в почти 2,5 млрд рублей, а остальные 12 млрд рублей как раз пойдут на системы обеспечения кибербезопасности. До 2030 года зарубежные системы защиты должны быть заменены на отечественные.

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