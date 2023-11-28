МВД РФ хочет запретить нелегальным мигрантам водить авто и переводить деньги

МВД России предложило ввести новые ограничения и запреты для нелегальных мигрантов, об этом 28 ноября пишет ТАСС со ссылкой на законопроект.

В министерстве предлагают запретить таким гражданам получать водительские права, водить автомобиль, переводить деньги, регистрировать ИП, заключать брак и открывать банковские счета.

В законопроекте уточняется, что речь идет только о тех лицах, которые находятся в России нелегально, например, у них истекла виза или граница была пересечена нелегально.

Также такие граждане должны будут информировать МВД о своем местонахождении и о плане выезда из страны.

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