ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:12

МВД РФ хочет запретить нелегальным мигрантам водить авто и переводить деньги

фото ЗакС политика МВД РФ хочет запретить нелегальным мигрантам водить авто и переводить деньги

МВД России предложило ввести новые ограничения и запреты для нелегальных мигрантов, об этом 28 ноября пишет ТАСС со ссылкой на законопроект.

В министерстве предлагают запретить таким гражданам получать водительские права, водить автомобиль, переводить деньги, регистрировать ИП, заключать брак и открывать банковские счета.

В законопроекте уточняется, что речь идет только о тех лицах, которые находятся в России нелегально, например, у них истекла виза или граница была пересечена нелегально.

Также такие граждане должны будут информировать МВД о своем местонахождении и о плане выезда из страны.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама