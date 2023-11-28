Совет Федерации может объявить о старте президентской предвыборной гонки 13 декабря

О старте президентской предвыборной кампании могут сообщить на заседании Совета Федерации 13 декабря, об этом 28 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", – сказал журналистам Зюганов.

Также Зюганов отметил, что КПРФ точно будет участвовать в выборах.

Напомним, что выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года, а старт кампании назначат сенаторы Совета Федерации. Свое решение они должны огласить не ранее чем за 100 дней до голосования, но и не позднее чем за 90 дней.

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