На торгах не смогли продать пиджак политика Владимира Жириновского

Российским аукционным домом (РАД) были проведены итоги аукциона "Предметы искусства. Редкие книги, Автографы", об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе РАД.

Почти для всех топ-лотов нашлись покупатели. На торгах были представлены книги, живопись, автографы и разные произведения искусства, у которых начальные цены были от 1 тысячи до 1,5 млн рублей.

Самым дорогим лотом за 1,6 млн рублей стало издание Георги "Описание всех обитающих в Российском государстве народов" от 1799 года. Балетные пуанты Майи Плисецкой ушли за 70 тысяч рублей, а пластинка группы "Кино" с автографом Виктора Цоя за 60 тысяч рублей.

Но не все лоты нашли своих новых владельцев – пиджак Владимира Жириновского так и не смогли продать. Его стартовая цена составляла 200 тысяч рублей. "Интересанты были, но, возможно, пиджак оказался им не по размеру", - рассказала представитель РАД Светлана Честных.

Фото: kremlin.ru