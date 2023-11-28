ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:13

На торгах не смогли продать пиджак политика Владимира Жириновского

фото ЗакС политика На торгах не смогли продать пиджак политика Владимира Жириновского

Российским аукционным домом (РАД) были проведены итоги аукциона "Предметы искусства. Редкие книги, Автографы", об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе РАД.

Почти для всех топ-лотов нашлись покупатели. На торгах были представлены книги, живопись, автографы и разные произведения искусства, у которых начальные цены были от 1 тысячи до 1,5 млн рублей.

Самым дорогим лотом за 1,6 млн рублей стало издание Георги "Описание всех обитающих в Российском государстве народов" от 1799 года. Балетные пуанты Майи Плисецкой ушли за 70 тысяч рублей, а пластинка группы "Кино" с автографом Виктора Цоя за 60 тысяч рублей. 

Но не все лоты нашли своих новых владельцев – пиджак Владимира Жириновского так и не смогли продать. Его стартовая цена составляла 200 тысяч рублей. "Интересанты были, но, возможно, пиджак оказался им не по размеру", - рассказала представитель РАД Светлана Честных.

Фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама