Депутаты Бельский и Чебыкин приняли участие в открытие тематического сезона "Петербург Спортивный" на ВДНХ

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский присутствовал на церемонии открытия тематического сезона "Петербург Спортивный" на международной выставке "Россия", об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Мероприятие также посетили петербургский депутат Константин Чебыкин и глава комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантырь.

"Спортивная повестка ознаменовала список главных событий этой недели. Открытие сезона на стенде Петербурга, победа футбольной команды "Зенит" - двойной повод для праздника. Сегодня мы видим, что наш город не только культурная столица. Это колыбель российского спорта", – сказал Бельский.

Сезон проходит под девизом "Санкт-Петербург – колыбель российского спорта". Фотографии всех олимпийских чемпионов из Ленинграда и Санкт-Петербурга демонстрируются на большом экране. Презентация разделена на несколько тематических частей, которые сменяют друг друга. Особое внимание уделено теме спорта во время блокады.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга