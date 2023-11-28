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Новости 14:43

В России собираются ограничить продажу алкогольного мороженого

фото ЗакС политика В России собираются ограничить продажу алкогольного мороженого

Минфин РФ предлагает установить предельное содержание этилового спирта в алкогольном мороженом, об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Крепость мороженого должна быть, согласно проекту, 1,2%, например, как в квасе. На данный момент, как уточнили в Минфине, крепость таких десертов может достигать 10%, при этом его распространение не ограничено.

Также в ведомстве обеспокоились тем, что такое мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Ограничений на продажу подобных десертов детям и подросткам нет.

Фото: unsplash.com


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