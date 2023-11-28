Следующий год в Петербурге станет Годом СПбГУ

В Петербурге 2024 год объявлен Годом Санкт-Петербургского госуниверситета, сказал 28 ноября губернатор Александр Беглов. Это связано с предстоящим празднованием 300-летия учебного учреждения.

"Юбилей СПбГУ — событие государственного масштаба. Приняли решение объявить в Петербурге 2024 год Годом Санкт-Петербургского государственного университета", — поведал Беглов, выступая на открытии Международного научно-образовательного салона в городе.

Губернатор также заявил о гордости не только историей петербургского вуза, но также и его современными достижениями. "Это кузница кадров для страны, — продолжил он. — Самый известный его выпускник — наш президент Владимир Владимирович Путин".

Ожидается, что в честь юбилея СПбГУ преобразится облик Петербурга. На туристических картах появятся относящиеся к вузу объекты, Дворцовый мост украсят флагами, а 8 февраля, в день рождения университета, на Ростральных колоннах зажгут факелы. Кроме того, тема 300-летия вуза найдет отражение в праздновании Дня города и в празднике "Алые паруса".

Фото: gov.spb.ru