Суд назначил петербурженке административный арест за расистские высказывания

Смольнинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении Василины Воробьевой, обвинявшейся в возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ). В качестве наказания ей назначили административный арест, сообщили 28 ноября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Причиной разбирательства стала опубликованная в интернете видеозапись. В ролике "лицо славянской внешности" высказывало грубости "в адрес другой женщины негроидной расы", рассказали в судебной пресс-службе. Запечатленные высказывания сочли негативно оценивающими людей по расовому признаку и направленными на унижение их достоинства.

В центре "Э" заявили, что автором высказываний стала Воробьева. Последняя признала в суде свою вину в полном объеме. Суд назначил ей 14 суток административного ареста.

Фото: ЗАКС.Ру