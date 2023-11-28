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Новости 17:14

Суд оштрафовал реставраторов за работы во дворце Меншикова без лицензии

фото ЗакС политика Суд оштрафовал реставраторов за работы во дворце Меншикова без лицензии

Василеостровский районный суд привлек к ответственности ООО "Стройреставрация" по делу о нарушении требований законодательства об охране объекта культурного наследия (ч. 2 ст. 7.13 КоАП РФ). Причиной штрафа стали работы во дворце Меншикова без лицензии.

В начале августа сотрудники управления Минкульта по СЗФО нанесли визит во дворец Меншикова. Внеплановая инспекция установила, что работы по сохранению объекта, признанного памятником федерального значения, ведет "Стройреставрация". При этом лицензия у фирмы была приостановлена пятью месяцами ранее, в начале марта.

Согласно записям, компания вела работы во дворце с конца февраля 2022 года по июнь 2023 года. "На момент проведения инспекционного визита имеются следы строительных работ, складирован строительный инструмент и материал", — отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд оштрафовал компанию на один миллион рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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