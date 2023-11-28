Финляндия закроет на полмесяца последний работающий КПП на границе с Россией

Власти Финляндии намерены полностью закрыть границу с Россией, говорится в заявлении МВД страны. Мера подается в качестве носящей временный характер. Согласно опубликованной информации, правительство Суоми решило закрыть последний работающий КПП на границе сроком на две недели.

Согласно принятому решению, последний работающий сейчас пограничный пункт Райя-Йоосеппи приостановит свою работу в ночь на 30 ноября.

"В результате принятого решения все пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут закрыты до 13 декабря", — заявили в МВД Суоми.

С 30 ноября подача заявлений о предоставлении убежища на пограничных пунктах станет невозможной. Теперь просить о международной защите можно будет лишь в аэропортах и морских портах.

К настоящему моменту на границе Финляндии и России работает один пограничный переход. Во вторник сообщалось об отсутствии на нем просителей убежища.

Фото: pixabay