В Москве суд оштрафовал соцсеть Likee за неудаление видео

Таганский суд Москвы вынес решение по административному делу в отношении социальной сети Likee, передает 28 ноября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Протокол на Likeme Pte.Ltd, создавшую сервис, был составлен за неисполнение мер по ограничению доступа к размещенной в соцсети информации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ).

"Лайкми Пте.Лтд. (Likeme Pte.Ltd) признана виновной в совершении административного правонарушения <...> и ей назначено наказание в виде административного штрафа", — уведомили в пресс-службе судов.

Сумма наложенного штрафа составила 800 тысяч рублей.

Как сообщило РИА "Новости", причиной составления протокола на соцсеть послужила публикация видео с руферами и зацеперами. Представитель Likeme заявил, что обычно соцсеть оперативно удаляет вредный контент, однако не всегда может это сделать из-за его больших объемов.

Фото: ЗАКС.Ру