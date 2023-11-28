На главреда "Псковской губернии" завели уголовное дело из-за высказываний в YouTube

Уголовное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), возбужденное против главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина*, может быть связано с его высказываниями в YouTube, сообщило издание 28 ноября.

О вызове журналиста на допрос по делу о повторной дискредитации армии стало известно в минувший понедельник. Теперь же издание уточнило, что причиной для этого послужили высказывания Камалягина* в YouTube-канале "Псковской губернии", сделанные 28 апреля.

Наказание по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил предусматривает наложение штрафа до 300 тысяч или же лишение свободы на срок до пяти лет.

*Минюст внес Дениса Камалягина в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Дениса Камалягина*