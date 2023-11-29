Для приезжающих в Россию иностранцев хотят ввести "соглашение о лояльности"

МВД России предложило ввести "соглашение о лояльности" для иностранных граждан, об этом 29 ноября пишет ТАСС со ссылкой на подготовленный законопроект ведомства.

Согласно инициативе МВД, иностранный гражданин должен будет согласиться на соблюдение определенных ограничения, например, им будет запрещена дискредитация государственной политики России.

Также в список запретов вошли запрет на злоупотребление свободой информации, запрет на отрицание традиционных семейных ценностей, запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, запрет на искажение значимости народа СССР в победе над фашистами, запрет на неподобающее отношение к природе и культурным ценностям России и запрет на любые действия, которые могут нанести вред стране.

В МВД пояснили, что такой документ это и разрешение на въезд в страну, и согласие иностранца соблюдать запреты, установленные в целях защиты интересов России.

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