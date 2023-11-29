ЗакС продлил мораторий на действие закона о КРТ до 2025 года

Законодательное собрание Петербурга 29 ноября в третьем, окончательном чтении утвердило приостановку действия некоторых положений закона о комплексном развитии территорий (КРТ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Теперь норма не будет действовать до января 2025 года. Документ отправлен на подписание губернатору.

Инициатива подготовлена главой города Александром Бегловым, который ранее также просил депутатов приостановить действие закона о КРТ до января 2024 года. Предполагалось, что за это время городские власти смогут разработать поправки, которые бы исправили недочеты исходного документа. На данный момент парламент ждет, пока Госдума рассмотрит законодательную инициативу по изменению федерального закона.

Напомним, закон о КРТ вызвал волну критики от собственников квартир в хрущевках, которые могут быть снесены для строительства нового жилья вне зависимости от состояния дома. Также противники закона опасаются, что их могут переселить в отдаленные районы города.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру