ЗакС принял закон о "военно-патриотическом" туризме

Петербургский парламент 29 ноября в третьем, окончательном чтении приняли закон о включения "военно-патриотического" туризма в городской закон о туристской деятельности, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

"Военно-патриотический" туризм подразумевает целенаправленное посещение Петербурга для изучения мемориальных музеев, обелисков, стел и объектов, увековечивающих дни воинской славы России. Такой вид путешествий включат в список приоритетных. Так парламент намерен развивать чувство патриотизма у молодежи, прививать любовь к родным местам, а также помогать молодым людям "осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества".

Авторами инициативы выступили депутаты "Единой России" Всеволод Беликов и Константин Чебыкин.

Ранее в парламенте для развития патриотизма учредили памятную дату - День участников поискового движения.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру