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Новости 11:43

ЗакС принял закон о "военно-патриотическом" туризме

фото ЗакС политика ЗакС принял закон о "военно-патриотическом" туризме

Петербургский парламент 29 ноября в третьем, окончательном чтении приняли закон о включения "военно-патриотического" туризма в городской закон о туристской деятельности, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору. 

"Военно-патриотический" туризм подразумевает целенаправленное посещение Петербурга для изучения мемориальных музеев, обелисков, стел и объектов, увековечивающих дни воинской славы России. Такой вид путешествий включат в список приоритетных. Так парламент намерен развивать чувство патриотизма у молодежи, прививать любовь к родным местам, а также помогать молодым людям "осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества". 

Авторами инициативы выступили депутаты "Единой России" Всеволод Беликов и Константин Чебыкин.  

Ранее в парламенте для развития патриотизма учредили памятную дату  - День участников поискового движения. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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