В России не будут штрафовать за отсутствие зимней резины на авто

Сотрудники ГИБДД с 1 декабря не начнут штрафовать за отсутствие зимней резины на автомобилях, об этом 29 ноября сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

По поводу такого решения в опубликованном видеообращении Волк высказался глава ГИБДД России Михаил Черников. По его мнению, водитель должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы по дорогам можно было безопасно передвигаться.

Также он отметил, что в некоторых регионах контроль за наличием зимней резины вообще не нужен, так как там нет зимней скользкости.

Черников призвал автовладельцев самостоятельно оценивать ситуацию на дорогах и готовить свое авто к определенным условиям. Он добавил, что на всесезонную резину и "липучки" никаких ограничений нет, их можно использовать постоянно.

Фото: ЗАКС.Ру