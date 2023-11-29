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Сенатор Кутепов рассказал депутатам ЗакСа о своей работе

фото ЗакС политика Сенатор Кутепов рассказал депутатам ЗакСа о своей работе

На пленарном заседании Законодательного собрания Петербурга 29 ноября с ежегодным докладом выступил сенатор Андрей Кутепов. Он рассказал о взаимодействии с правительством Петербурга, депутатами парламента, а также о работе в возглавляемых им комитете Совете Федерации по экономической политике и советах по газификации и транспорту. 

- Хочу сказать, что за эти годы наша совместная работа с Александром Дмитриевичем Бегловым при постоянной поддержке Валентины Ивановны Матвиенко даёт всё большие результаты. Наша общая забота о родном городе выливается в новые законопроекты и решения, которые способствуют развитию города в целом, - сказал Кутепов. 

Вопросы депутатов Заксобрания в основном были посвящены "профильным" вопросам экономического развития и транспорта. Депутат Алексей Цивилев, который возглавляет комиссию по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, спросил у сенатора про электросамокаты и велодорожки. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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