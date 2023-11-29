Бизнесмена Евгения Чичваркина* оштрафовали за непредоставление отчетности иноагента

Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал бизнесмена Евгения Чичваркина*, об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Протокол на Чичваркина* был составлен по статье о непредоставлении иноагентом отчетности в Минюст (ч.2 ст.19.34 КоАП РФ).

Бизнесмен не предоставил отчеты о своей деятельности и финансировании в уполномоченный орган, поэтому, согласно вынесенному решению, он должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

*Минюст внес Евгения Чичваркина в список иноагентов

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