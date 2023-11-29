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Муниципал 15:51

Главу МО "Семеновский" лишили прав за отказ от освидетельствования

фото ЗакС политика Главу МО "Семеновский" лишили прав за отказ от освидетельствования

Третий кассационный суд общей юрисдикции 22 ноября оставил без удовлетворения жалобу главы МО "Семеновский" Яна Липинского на решение по административному делу в отношении него. В декабре 2022 года мировой судья признал Липинского виновным из-за отказа проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП), когда сотрудники ГИБДД остановили его на дороге. Муниципала-единоросса оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управлять авто на 1,5 года, сообщил Telegram-канал "Ротонда". 

Инцидент произошел в конце августа 2022 года в Валдае. Тогда Липинский заехал в город с девушкой, чтобы погулять по достопримечательностям. В ходе прогулки муниципал решил приобрести автомобиль Ауди, который ему порекомендовали знакомые из Валдая. Перед "тест драйвом" Липинского остановили сотрудники ГИБДД. 

"Договорился о встрече с собственником, которая пригнала автомобиль на парковочное пространство в городе Валдай, оставила ключи, СТС, автомобиль и ушла по своим дела, договорились, что вечером встретятся и обсудят условия покупки. В период нахождения на данном парковочном пространстве, подъехала патрульная машина ГИБДД, сотрудники полиции попросили предъявить документы, открыть автомобиль для просмотра. <...> В процессе данных процедур много общались на отвлеченные темы, выяснилось, что Липинский Я.А. является общественным деятелем, деятелем политической сферы, в том числе ведет активную деятельность в городе Валдай, данные обстоятельства выяснились случайно", - говорится в решение Кировского районного суда. 

После рассказа Липинского о своей деятельности полицейские предложили ему подышать в алкотестер. Дальше, согласно показаниям муниципала, полицейские якобы с нарушением провели осмотр в результате которого алкотестер показал положительный результат, а после якобы "предлагали на месте разрешить сложившуюся ситуацию", говорится в решении суда. 

Суд к доводам Липинского не прислушался. Вышестоящий суд тоже. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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