Главу МО "Семеновский" лишили прав за отказ от освидетельствования

Третий кассационный суд общей юрисдикции 22 ноября оставил без удовлетворения жалобу главы МО "Семеновский" Яна Липинского на решение по административному делу в отношении него. В декабре 2022 года мировой судья признал Липинского виновным из-за отказа проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП), когда сотрудники ГИБДД остановили его на дороге. Муниципала-единоросса оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управлять авто на 1,5 года, сообщил Telegram-канал "Ротонда".

Инцидент произошел в конце августа 2022 года в Валдае. Тогда Липинский заехал в город с девушкой, чтобы погулять по достопримечательностям. В ходе прогулки муниципал решил приобрести автомобиль Ауди, который ему порекомендовали знакомые из Валдая. Перед "тест драйвом" Липинского остановили сотрудники ГИБДД.

"Договорился о встрече с собственником, которая пригнала автомобиль на парковочное пространство в городе Валдай, оставила ключи, СТС, автомобиль и ушла по своим дела, договорились, что вечером встретятся и обсудят условия покупки. В период нахождения на данном парковочном пространстве, подъехала патрульная машина ГИБДД, сотрудники полиции попросили предъявить документы, открыть автомобиль для просмотра. <...> В процессе данных процедур много общались на отвлеченные темы, выяснилось, что Липинский Я.А. является общественным деятелем, деятелем политической сферы, в том числе ведет активную деятельность в городе Валдай, данные обстоятельства выяснились случайно", - говорится в решение Кировского районного суда.

После рассказа Липинского о своей деятельности полицейские предложили ему подышать в алкотестер. Дальше, согласно показаниям муниципала, полицейские якобы с нарушением провели осмотр в результате которого алкотестер показал положительный результат, а после якобы "предлагали на месте разрешить сложившуюся ситуацию", говорится в решении суда.

Суд к доводам Липинского не прислушался. Вышестоящий суд тоже.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру