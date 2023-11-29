Дрозденко определился с потенциальным и. о. главы Всеволожского района

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил главе регионального Фонда капремонта Андрею Вопораеву должность в администрации Всеволожского района. Предполагается, что сперва тот трудоустроится в должности первого заместителя главы администрации, а в дальнейшем сможет возглавить район в статусе исполняющего обязанности главы.

Как сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале, кандидатура Воропаева была согласована с руководством Всеволожска и Всеволожского района. "Планируем, что Андрей Воропаев начнёт работу как первый заместитель главы администрации и в перспективе займет должность исполняющего обязанности главы администрации", — поведал губернатор.

Говоря о Воропаеве, Дрозденко упомянул его профессиональные качества и "способность работать без суеты и конфликтов". Такие качества позволили чиновнику вывести областной Фонд капремонта в одни из лидеров по стране, отметил глава региона и выразил надежду, что подобные качества пригодятся Воропаеву и на новых должностях.

Фото: Telegram-канал "Александр ДроZденко" (скриншот видео)