Инфляция в России увеличилась за неделю на треть процента

За период с 21 по 27 ноября инфляция в России увеличилась на 0,33 %, следует из опубликованных в среду данных Росстата. С начала месяца цены выросли на 1,13 %, а с начала года — на 6,66 %.

Согласно представленным данным, сильнее прочих продуктов за неделю подорожали свежие огурцы, цена на которые выросла на 9,65 %. Куриные яйца прибавили в стоимости 4,37 %, свежие помидоры — 1,37 %. Одновременно на 0,98 % подешевел сахар-песок, на 0,56 % — морковь и на 0,29 % — гречневая крупа. Прочие отклонения в стоимости продуктов как в большую, так и в меньшую сторону оказались не столь заметными.

Из непродовольственных товаров наиболее заметно подорожали туалетная бумага (на 0,55 %), шампуни и мужские футболки (на 0,34 %) и стиральный порошок (на 0,3 %). Пылесосы подешевели на 1,61 %, зубная паста — на 0,35 %, а легковые автомобили и плиты древесностружечные — на 0,19 %.

Дизельное топливо прибавило в стоимости 0,25 %, а бензин подешевел на 0,12 %. Авиаперелет эконом-классом за неделю подорожал на 12,46 %.

Фото: ЗАКС.Ру