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Новости 9:43

Комтранс призвал петербуржцев пересаживаться на общественный транспорт в снегопад

фото ЗакС политика Комтранс призвал петербуржцев пересаживаться на общественный транспорт в снегопад

Комитет по транспорту Петербурга обратился к жителям города с просьбой пересесть с личного транспорта на общественный, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе комитета.

В комитете заявили, что загруженность дорог по шкале "Яндекса" утром 30 ноября составила шесть баллов. В связи с этим в ведомстве порекомендовали пересесть на общественный транспорт.

"Это будет способствовать вашей безопасности, а также надлежащей и своевременной уборке города снегоуборочной техникой", – сказано в сообщении комитета.

Также в ведомстве отметили, что на данный момент в Петербурге курсируют больше 5500 автобусов, троллейбусов и трамваев. В штатном режиме работает метро.

Фото: ЗАКС.Ру


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