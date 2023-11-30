Петербургскую дамбу закроют 30 ноября для проведения проверки

В четверг, 30 ноября, будут закрыты затворы петербургской дамбы, чтобы провести проверку сооружения, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе ФКП "Дирекция КЗС Санкт-Петербурга".

Затворы дамбы будут закрыты с 9 утра до 18 часов вечера для проверки работоспособности систем управления и гидромеханического оборудования судопропускного сооружения.

Также в дирекции отметили, что работы согласованы со Службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербурга". Движение авто по мосту судопропускного сооружения С-2 будет осуществляться в штатном режиме.

Фото: dambaspb.ru