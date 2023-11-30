Более десяти петербуржцев за сутки оказались в больницах из-за гололеда

В Петербурге за сутки более десяти человек пострадали от падения на льду, об этом 30 ноября пишет 78.ru.

Некоторые петербуржцы в результате происшествий получили переломы. Также уточняется, что среди пострадавших есть два несовершеннолетних. Например, на Приморском шоссе 15-летняя девушка упала и разбила губу, а в Колпино подросток упал на автобусной остановке и получил перелом большеберцовой кости.

Не обошлось без падений пенсионеров. Так, на улице Валерия Гаврилина 78-летняя пенсионерка получила перелом плечевой кости, а на Литейном проспекте вывих плеча получила 73-летняя петербурженка.

У станций метро также упало несколько петербуржцев, например, у станции "Площадь Мужества" упала 41-летняя женщина, которая из-за этого получила закрытую черепно-мозговую травму, а у "Звездной" упал 37-летний мужчина и получил вывих.

Фото: ЗАКС.Ру