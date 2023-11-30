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Новости 14:42

В Петербурге внедрят цифровые технологии на выборах 2024 года

фото ЗакС политика В Петербурге внедрят цифровые технологии на выборах 2024 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Научно-практической конференции рассказал о масштабном внедрении цифровых технологий в городе на выборах 2024 года, об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

"Сейчас идет активная системная работа по подготовке электоральных событий 2024 года. Планируем масштабное внедрение цифровых технологий в избирательный процесс на предстоящих голосованиях", – сказал Беглов.

Также губернатор напомнил, что в марте 2024 года во всей стране пройдут выборы Президента Российской Федерации, а в сентябре петербуржцев ждут выборы губернатора и депутатов муниципальных образований города.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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