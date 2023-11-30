С главы администрации поселка Александровская взыскали 130 тысяч за праздник к 8 марта

Пушкинский районный суд Петербурга взыскал с главы местной администрации МО "поселок Александровская" Кирилла Кирина 130 тысяч рублей за нецелевое расходование бюджетных средств. Прокуратура обратилась в суд из-за выделения денег на праздник к 8 марта, который должен был финансироваться за счет города, а не муниципалов, рассказали в пресс-службе городских судов Петербурга.

Суд установил, что Кирин, будучи главой МА, заключил договор с ООО "Коннект" на 2 млн рублей. Сутью контракта стала организация праздничных мероприятий на территории округа. В марте 2022 года в счет оплаты контракта компании перевели 130 тысяч рублей на проведение "Международного женского дня".

По информации ЗАКС.Ру, муниципалы подготовили для женщин округа поход на спектакль. Для них выступал Санкт-Петербургский театр танца "Искушение" с программой "Признание в любви с помощью пластики и тела" под руководством хореографа Рустама Надыршина. Согласно аукционной документации, представление длилось один час. Также там был предусмотрен буфет на 80 человек, а для "милых дам" закупили 80 роз.

Суд вынес решение еще 7 ноября. Главу МА Кирина признали виновным в причинении ущерба на 130 тысяч рублей. Также с него взыскали госпошлину в размере 3,8 тысяч рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС,Ру