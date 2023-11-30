Смольный передает академии РПЦ здание психбольницы

Комитет имущественных отношений одобрил заявку духовной образовательной организации высшего образования "Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви" о передачей ей здания на Обводном канале. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

В документе сказано, что дом 9 лит.И на набережной Обводного канала включают в план передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Петербурга. Сейчас объект находится под оперативным управлением Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)", уточняется в распоряжении. Там же сообщается, что площадь здания составляет 9288,8 кв.м.

По данным сайта GradPetra, дом 9 лит.И на набережной Обводного канала построен в середине 19 века как корпус Александро-Невского Антониевского духовного училища. Располагающиеся рядом дома тоже использовались училищем. В советское время в здании разместили психиатрическую больницу, сказано на сайте.

В конце 2022 года комитет передал академии РПЦ дом 9 лит.Л на набережной Обводного канала. В том распоряжении сказано, что здание к числу объектов культурного наследия регионального значения "Жилой дом Александро-Невского Антониевского духовного училища".

София Саттарова / Скриншот панорамы "Яндекс.Карты"