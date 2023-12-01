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Новости 9:13

Аэропорт Пулково теперь будет принадлежать отечественной компании

фото ЗакС политика Аэропорт Пулково теперь будет принадлежать отечественной компании

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому у иностранной компании изымаются права на управление аэропортом Пулково в Петербурге, об этом 1 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на документ.

В документе отмечается, что такие меры принимаются в связи с тем, что управление аэропортом иностранной компанией является угрозой национальным интересам страны, а также экономической безопасности.

Правительство России создаст ООО "Холдинг ВВСС", у которого будет 100% долей ООО "Воздушные ворота Северной столицы". Компания ранее принадлежала кипрской Thalita Trading Limited.

Также отмечается, что в новую компанию войдут еще 13 юридических лиц. Правительство при этом учредителем не станет, но создаст орган и устав. 

Фото: ЗАКС.Ру


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