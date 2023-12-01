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Новости 11:14

В Петербурге было всего пять солнечных дней в ноябре

фото ЗакС политика В Петербурге было всего пять солнечных дней в ноябре

Петербургский синоптик Александр Колесов подвел погодные итоги ноября, об этом 1 декабря он написал в своем Telegram-канале.

По данным Колесова, в ноябре солнце в Петербурге светило всего пять раз. Оно ушло в третьей декаде ноября.

При этом он также отметил, что зимняя погода пришла в Петербург в середине ноября вместе с похолоданием. Температура воздуха в ноябре оказалась ниже ноября 2022 года. Холоднее было только в 2010 году, когда температура опускалась до -7 градусов.

Синоптик отметил, что в 2023 году снежный покров образовался довольно рано и на данный момент составляет 20 см. Больше было только в 2016 и 2010 годах.

Фото: ЗАКС.Ру


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