В ЗакСе предложили сделать добавку к пенсии спортивных судей

Комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга внесла законопроект о правках в Социальный кодекс города. Документ опубликован на сайте парламента.

Депутаты предложили включить в список получателей дополнительной социальной помощи людей, которым присуждено звание "почетный спортивный судья России". Им будет полагаться ежемесячная добавка в 5000 рублей к пенсии, следует из проекта закона.

"Право на дополнительную ежемесячную денежную выплату обусловлено наличием выдающихся достижений и особых заслуг перед Российской Федерацией и Санкт-Петербургом в области физической культуры и спорта, которые в установленном порядке отмечены соответствующим почетным спортивным званием", - обосновали своё предложение в комиссии.

В материалах к законопроекту депутаты уточнили, что в Петербурге 26 почетных спортивных судей. Из них 24 человека уже вышли на пенсию. Всего на дополнительные выплаты им потребуется 1,44 млн рублей в год, сообщили парламентарии.

Они предложили началом действия документа обозначить 1 января 2024 года. Также депутаты отметили, что губернатор Александр Беглова дал положительное заключение на законопроект.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру