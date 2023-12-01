В Петербурге началось строительство участка коричневой ветки метро

Правительство Петербурга заявило о начале строительства участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Путиловская" в сторону станции "Каретная", об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Пока что речь идет только о тестовом запуске проходческого щита, который применял старый "Метрострой" ещё в 1989 году.

"Мы запустили проходческий щит на важном для города участке. Здесь будут пересадки на "синюю" и "фиолетовую" линии, выход к железнодорожной станции "Боровая"", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, который присутствовал на запуске.

При строительстве задействуют 4 щита, один из них будет новый, изготовленный на Обуховском заводе. Как рассказали в Смольном, щиты будут идти навстречу друг другу, чтобы ускорит проходку тоннеля.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга