ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:41

В Петербурге началось строительство участка коричневой ветки метро

фото ЗакС политика В Петербурге началось строительство участка коричневой ветки метро

Правительство Петербурга заявило о начале строительства участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Путиловская" в сторону станции "Каретная", об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Пока что речь идет только о тестовом запуске проходческого щита, который применял старый "Метрострой" ещё в 1989 году.

"Мы запустили проходческий щит на важном для города участке. Здесь будут пересадки на "синюю" и "фиолетовую" линии, выход к железнодорожной станции "Боровая"", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, который присутствовал на запуске.

При строительстве задействуют 4 щита, один из них будет новый, изготовленный на Обуховском заводе. Как рассказали в Смольном, щиты будут идти навстречу друг другу, чтобы ускорит проходку тоннеля.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости1 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама