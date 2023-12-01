Санкции против России введены надолго, считают в Кремле

Введенные против России санкции сохранятся в течение долгого времени, полагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Своими мыслями на этот счет он поделился 1 декабря, отвечая на вопросы журналистов.

Представителя Кремля попросили прокомментировать заявление помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетта о том, что санкции в отношении России могут сохранить надолго. Также американский чиновник сообщил о намерении уменьшить вдвое доходы России от нефти и газа к концу нынешнего десятилетия.

В ответ Песков заявил, что пока не ознакомился самостоятельно со словами Пайетта. "Но если то, что вы говорите, соответствует действительности, то первое: мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы. И без заявлений уважаемого представителя мы это и так знали", — приводит высказывание пресс-секретаря РИА Новости.

Согласно заявлению Пескова, российское руководство исходит из предположений о длительности санкций при выстраивании своей линии поведения. Также он поведал об отсутствии сомнений в том, что США не откажутся от попыток давления на Россию и продолжат "в том числе оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути разрушая существующий формат этих отношений".

Фото: ЗАКС.Ру