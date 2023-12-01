После снегопада бизнес "показал свое истинное лицо", заявили в ГАТИ

Качество уборки снега с крыш и тротуаров перед зданиями вызвало нарекания со стороны Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Недовольные чиновники заявили по этому поводу, что проигнорировавшие существующие правила коммерсанты "показали свое истинное лицо".

Правила благоустройства предписывают владельцам зданий и территорий сбрасывать снежные массы с кровель и чистить тротуары на прилегающих к фасадам пяти метрах. "При сложных погодных условиях выполнение этих обязанностей демонстрирует истинное отношение бизнесменов к своим клиентам и всем жителям Санкт-Петербурга", — поделились в ГАТИ мнением на этот счет.

Между тем устроенная 30 ноября проверка выявила нарушения на 57 объектах города. В частности, хозяев одной из гостиниц на Большой Морской улице обвинили в том, что те якобы "рисковали жизнью и здоровьем своих гостей и всех жителей города", не убрав снег с крыши.

В то же время инспекторы обнаружили примеры добросовестного отношения бизнеса к зимней уборке.

"Настоящая забота о своих клиентах начинается "с вешалки": с крыши без снега и сосулек, чистых тротуаров и подходов к входу. Эти простые вещи оценят не только те, кто приносит деньги владельцам зданий, но и все жители города", — поделились мнением сотрудники ГАТИ и призвали собственников и арендаторов убирать снег.

Фото: gov.spb.ru