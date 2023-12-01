Минюст внес в реестр иноагентов Буракову* и социолога Эйдмана**

Министерство юстиции внесло 1 декабря в реестр иностранных агентов юристку из Петербурга Анастасию Буракову* и социолога Игоря Эйдмана**. Также в списке оказались помогающий релокантам проект "Ковчег"*** и "иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь"****.

Как можно понять из сообщения Минюста, речь идет о внесении в список нового юридического лица телеканала "Дождь"*. Старое при этом из реестра исключено в связи с прекращением деятельности.

По версии Минюста, Буракова* выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о российских властях и участвовала в создании и распространении материалов иноагентов. В вину Эйдману** поставили поддержку ВСУ, сотрудничество с иностранными организациями, руководство редакцией издания, которым владеет иноагент, а также распространение фейков о политике российских властей.

Что касается проекта "Ковчег"***, то ему вменили неприятие СВО, проведение мероприятий с участием иноагентов, а также то, что руководящая им Буракова* проживает за границей

Претензии к "Дождю"**** связаны с тем, что он якобы выступает в роли площадки для иноагентов и представителей нежелательных организаций. Также телеканал обвинили в очернении образа Российской Федерации и ее армии, в том числе в связи с проведением СВО. Редакцию также обвинили в распространении фейков о политике властей и в участии в создании и распространении материалов иноагентов.

*Минюст внес Анастасию Буракову в список иностранных агентов

**Минюст внес Игоря Эйдмана в список иностранных агентов

***Минюст внес проект "Ковчег" в список иностранных агентов

****Минюст внес "Телеканал Дождь" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру