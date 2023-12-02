Температура воздуха в Петербурге 2 декабря опустится ниже климатической нормы

В Петербурге 2 декабря зима продолжит усиливаться, температура воздуха будет ниже климатической нормы, об этом в своем Telegram-канале написал синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, 2 декабря в городе будет преимущественно облачная погода, а местами может пройти небольшой снег. Будет ощущаться влияние юго-западной периферии антициклона.

Температура воздуха в Петербурге опустится до -5…-7 градусов, такое значение на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Ветер ожидается не очень сильный – 1-6 м/с.

Фото: ЗАКС.Ру