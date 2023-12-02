Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,2 млн единиц

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому увеличивается штатная численность Вооруженных сил РФ, об этом 1 декабря сообщили на сайте Кремля.

Штатная численность ВС РФ увеличится до 2 209 130 единиц, включая 1 320 000 военнослужащих. Таким образом предельная численность военных вырастает на 170 тысяч человек.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания.

В Министерстве обороны заявили, что увеличение количества военных реализуется за счет граждан, которые сами проявляют желание пройти военную службу по контракту, об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в министерстве объяснили, что увеличение штатной численности ВС РФ требуется из-за роста угроз для России, которые связаны с проведением СВО.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"