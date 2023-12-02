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Новости 10:51

Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,2 млн единиц

фото ЗакС политика Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,2 млн единиц

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому увеличивается штатная численность Вооруженных сил РФ, об этом 1 декабря сообщили на сайте Кремля.

Штатная численность ВС РФ увеличится до 2 209 130 единиц, включая 1 320 000 военнослужащих. Таким образом предельная численность военных вырастает на 170 тысяч человек.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания. 

В Министерстве обороны заявили, что увеличение количества военных реализуется за счет граждан, которые сами проявляют желание пройти военную службу по контракту, об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в министерстве объяснили, что увеличение штатной численности ВС РФ требуется из-за роста угроз для России, которые связаны с проведением СВО.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"


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