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Новости 11:16

Бюджет Петербурга превысил триллион рублей

фото ЗакС политика Бюджет Петербурга превысил триллион рублей

По результата 11 месяцев бюджет Петербурга превысил триллион рублей в ноябре, об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

В администрации города отметили, что в 2022 году бюджет превысил триллион тоже в ноябре.

Отмечается, что положительная динамика поступления доходов в бюджет Петербурга позволила скорректировать в большую сторону доходную часть бюджета.

"Отмена института консолидированных групп налогоплательщиков и переход на единый налоговый платеж, безусловно, оказали влияние на городской бюджет. Но несмотря на все особенности финансового года в бюджет уже поступило 1 трлн 27 млрд рублей", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также в Смольном уточнили, что большую часть поступлений в бюджет заняли платежи бизнеса и горожан в виде налогов, платы за аренду и других обязательных платежей.

Фото: ЗАКС.Ру


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