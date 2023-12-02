По результата 11 месяцев бюджет Петербурга превысил триллион рублей в ноябре, об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

В администрации города отметили, что в 2022 году бюджет превысил триллион тоже в ноябре.

Отмечается, что положительная динамика поступления доходов в бюджет Петербурга позволила скорректировать в большую сторону доходную часть бюджета.

"Отмена института консолидированных групп налогоплательщиков и переход на единый налоговый платеж, безусловно, оказали влияние на городской бюджет. Но несмотря на все особенности финансового года в бюджет уже поступило 1 трлн 27 млрд рублей", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также в Смольном уточнили, что большую часть поступлений в бюджет заняли платежи бизнеса и горожан в виде налогов, платы за аренду и других обязательных платежей.

Фото: ЗАКС.Ру