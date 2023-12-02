В бюджет Петербурга поступили 338 млн рублей компенсации трат на создание ОЭЗ

Из федерального бюджета в бюджет Петербурга перечислено более 338 млн рублей за модернизацию и реконструкцию объектов Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" (ОЭЗ), об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

"Петербург и Московская область стали первыми регионами, возместившими затраты на развитие ОЭЗ из федерального бюджета. Средства направлены по распоряжению Правительства РФ об утверждении перечня проектов по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры особых экономических зон", – сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Общий объем компенсации равен сумме затрат, которые понес Петербург с 2018 года – это 2,5 млрд рублей. В 2024 году в бюджет города поступят еще 2,2 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что полученные деньги город потратит на обеспечение технологического лидерства.

Фото: ЗАКС.Ру