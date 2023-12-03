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Новости 12:36

Петербург обновил "снежный максимум" нынешней зимы

фото ЗакС политика Петербург обновил "снежный максимум" нынешней зимы

В Петербурге 3 декабря зафиксирован "снежный максимум" зимы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, к утру воскресенья в городе зафиксировали 23 сантиметра снега, что стало рекордом для нынешнего сезона.

"К утру воскресенья, 3 декабря, высота снежного покрова в Северной столице достигла 23 сантиметра — таков теперь новый максимум высоты снега нынешней зимы", — написал Леус.

При этом в 2021 году в этот день высота снежного покрова в Петербурге составляла 18 сантиметров, отметил синоптик.

Согласно информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в следующие два дня ожидается облачная с прояснениями погода и с небольшим снегопадом. Во вторник, 5 декабря, синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах.

Фото: ЗАКС.Ру


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