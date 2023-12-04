РКН с начала осени составил 14 протоколов в отношении зарубежных социальных сетей

Роскомнадзор (РКН) с 1 сентября 2023 года составил 14 протоколов в отношении иностранных социальных сетей из-за нарушения закона о самоконтроле, об этом 4 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

На данный момент по шести протоколам назначены штрафы, а еще восемь ждут рассмотрения в суде.

С 1 сентября 2023 года в силу вступили изменения в КоАП РФ. Согласно им, у социальных сетей появилась ответственность за неисполнение требований о самоконтроле, по которым они должны осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять запрещенную информацию, а также публиковать ответ о своей работе.

В РКН добавили, что зарубежные социальные сети не проводят качественную модерацию площадок и не размещают нужные сведения, которые требует закон.

Штрафы уже назначены таким социальным сетям как Pinterest, Twitch, Google, TikTok, Telegram и Likee. Все они, кроме TilTok и Likee, которые получили штрафы в 750 тысяч рублей и 800 тысяч рублей соответственно, получили штрафы в размере 900 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру