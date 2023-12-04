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Новости 10:13

В России могут поменять требования к состоянию здоровья призывников

фото ЗакС политика В России могут поменять требования к состоянию здоровья призывников

Министерство обороны России предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников, контрактников и мобилизованного резерва, об этом 4 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на проект на портале проектов нормативных актов.

Предполагается, что изменения внесут в положение о военно-врачебной экспертизе. 

В проекте сказано, что разработка постановления обусловлена тем, что необходимо совершенствование организации проведения медицинского осмотра тех, у кого заболевания не оказывают существенного влияния на способность выполнять обязанности военной службы.

Ожидается, что постановление вступит в силу в декабре 2024 года.

Фото: Минобороны / "ВКонтакте"


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