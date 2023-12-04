Замглавы районной администрации стала заместителем председателя КРТИ

Бывшая сотрудница администрации Выборгского района Арина Артемова назначена на должность заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. В пресс-службе комитета сообщили ЗАКС.Ру, что Артемова приступила к работе в конце ноября.

До перехода в комитет Артемова более десяти лет проработала в администрации Выборгского района. С 2010 года она была начальником отдела благоустройства, а в 2015 году стала заместителем главы администрации. В Выборгском районе она курировала работу отдела районного хозяйства и благоустройства, жилищного отдела, отдела строительства и землепользования, а также ГКУ "Жилищное агентство Выборгского района Санкт‑Петербурга".

Напомним, в конце ноября комитет по информатизации и связи покинул Виктор Козлов, который занимал должность заместителя председателя КИС.

Константин Леньков / Фото пресс-службы Смольного