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Новости 11:03

Замглавы районной администрации стала заместителем председателя КРТИ

фото ЗакС политика Замглавы районной администрации стала заместителем председателя КРТИ

Бывшая сотрудница администрации Выборгского района Арина Артемова назначена на должность заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. В пресс-службе комитета сообщили ЗАКС.Ру, что Артемова приступила к работе в конце ноября. 

До перехода в комитет Артемова более десяти лет проработала в администрации Выборгского района. С 2010 года она была начальником отдела благоустройства, а в 2015 году стала заместителем главы администрации. В Выборгском районе она курировала работу отдела районного хозяйства и благоустройства, жилищного отдела, отдела строительства и землепользования, а также ГКУ "Жилищное агентство Выборгского района Санкт‑Петербурга". 

Напомним, в конце ноября комитет по информатизации и связи покинул Виктор Козлов, который занимал должность заместителя председателя КИС. 

 

Константин Леньков / Фото пресс-службы Смольного


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