Милонов попросил Шойгу сделать Спас Нерукотворный знаменем Вооруженных сил

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением признать знамя Спаса Нерукотворного в качестве официального знамени российских Вооруженных сил. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

По мнению Милонова, известное изображение Иисуса Христа популярно в среде военных, о чем свидетельствует его использование в частном порядке: например, на шевронах и вымпелах.

"К примеру, знамя Спаса Нерукотворного могло бы стать боевым знаменем армии, а также схематично наноситься на нашу боевую технику как опознавательный знак", - гласит идея единоросса.

Иконографический образ, который воспринимается Милоновым как древний и священный, он, в частности, встречает на передовой.

Фото: ЗАКС.Ру